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Тарасова заявила, что в России нет футбола

Ювелина Бернст
1 час назад

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» раскритиковала российский футбол, заявив, что его фактически, нет в стране.

Тарасова: В России нет футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет футбола, тут говорить не о чем», - сказала тренер.

Поэтому она не видит смысла в том, чтобы российская сборная вышла в финальную стадию Чемпионата мира, который пройдет в Катаре в следующем году.

«Для чего туда выходить?… Последнее место занять?», - объяснила Тарасова.

14 ноября сборная России сыграет против Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель группы выйдет на ЧМ напрямую. Вторая команда будет пробиваться на турнир через стыковые матчи.

Футбол,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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