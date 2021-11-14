Тарасова: В России нет футбола

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» раскритиковала российский футбол, заявив, что его фактически, нет в стране.
«У нас нет футбола, тут говорить не о чем», - сказала тренер.
Поэтому она не видит смысла в том, чтобы российская сборная вышла в финальную стадию Чемпионата мира, который пройдет в Катаре в следующем году.
«Для чего туда выходить?… Последнее место занять?», - объяснила Тарасова.
14 ноября сборная России сыграет против Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель группы выйдет на ЧМ напрямую. Вторая команда будет пробиваться на турнир через стыковые матчи.