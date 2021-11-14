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Радимов: ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии

RT на русскомиещё 3
3 часа назад

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

Радимов: «Ничего страшного, если проиграем Хорватии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В матче с Хорватией сборной России надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает и ничья. Давайте также не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что мы попадём на чемпионат мира через стыки. Лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии. На кону очень многое, хочется выйти напрямую… Но если вдруг сегодня что-то пойдёт не так, то у сборной России ещё будет шанс попасть на чемпионат мира», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками. У Хорватии вторая строчка и 20 набранных очков.

Ранее Пресняков заявил, что отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в матче с Хорватией.

Футбол,Владислав Радимов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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