Кафельников: Хорватия не оставит мокрого места от России

Бывший первая теннисная ракетка мира Евгений Кафельников дал пессимистичный прогноз результата будущего матча между футбольными сборными России и Хорватии в квалификации на ЧМ-2022. Его слова приводит издание Sports.ru.

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«Все идет к тому, что Хорватия не оставит мокрого места от сборной России. С нынешней игрой сборной России рассчитывать на положительный результат не получится. Я не хочу представлять, какой будет итоговый счет, страшно», - сказал Кафельников.

Он рассказал о том, что переживает за российскую национальную команду, однако предпочитает оценивать ее кондиции с точки зрения реального положения вещей. По его мнению, проблемы сборной кроются не в ее главном тренере Валерии Карпине, а в методах набора игроков в команду.

На данный момент российская национальная футбольная команда, в ходе квалификации на Чемпионат мира 2022 года, провела шесть матчей. В пяти из них она одержала победу, еще один завершился вничью. Перед заключительным туром отбора российская сборная лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.