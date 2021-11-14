Футболист сборной России забил в свои ворота в матче с Хорватией

Футболист сборной России Федор Кудряшов забил в свои ворота в матче десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с национальной командой Хорватии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Защитник отметился автоголом на 81-й минуте встречи, проходящей в Сплине. На момент публикации заметки счет в матче 1:0 в пользу хорватов.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.