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Футболист сборной России забил в свои ворота в матче с Хорватией

Lenta.ru
40 минут назад

Футболист сборной России Федор Кудряшов забил в свои ворота в матче десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с национальной командой Хорватии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист сборной России забил в свои ворота в матче с Хорватией
Фото: ТАССТАСС

Защитник отметился автоголом на 81-й минуте встречи, проходящей в Сплине. На момент публикации заметки счет в матче 1:0 в пользу хорватов.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.

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Футбол,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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