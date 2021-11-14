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Забивший в свои ворота Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

Газета.Ruиещё 24
1 час назад

Защитник сборной России Федор Кудряшов хромал, доигрывая последние минуты матча с Хорватией в десятом туре отборочного этапа чемпионата мира - 2022. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Стало известно о травме забившего в свои ворота Кудряшова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на 81-й минуте мяч неудачно отскочил от защитника и отлетел в ворота Матвея Сафонова.

После этого матча хорватская команда заняла первое месте в группе и напрямую квалифицировалась на мировое первенство.

Россия осталась на второй строчке.

Национальную команду ждут стыковые матчи за выход на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков объяснил автогол Федора Кудряшова в матче с Хорватией.

Футбол,Матвей Сафонов,Роман Широков,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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