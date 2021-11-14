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Последний шанс: С кем Россия сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022

Майк Габриелян
50 минут назад

Стали известны возможные соперники сборной России в стыковых матчах за право участвовать в Чемпионате мира по футболу 2022 года.

Последний шанс: С кем Россия сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, скорее всего, будет сеяной командой и попадет в первую шестерку из вторых команд. Тогда в потенциальных соперниках на первом этапе значатся Шотландия, Турция (на ее месте могут быть Нидерланды или Норвегия), Финляндия (может быть Украина), Северная Македония (может быть Румыния), Австрия и Чехия.

Издание «Чемпионат» уточняет, что сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

Даже если на первом этапе Россия получит слабого соперника, на втором ее может ждать сильный конкурент - Сербия, Швейцария или Швеция.

Впервые в истории чемпионатов мира стыки проводят не в один этап, а в два. Это означает, что попасть на турнир стало намного сложнее, чем прежде.

В стыковых играх будут участвовать 12 сборных. К 10 командам, занявшим вторые места в группах, добавятся еще две – с наивысшим рейтингом Лиги наций. Сейчас это Австрия и Чехия.

Пока потенциальные соперники нашей сборной неизвестны, поскольку места команд во всех группах еще не определились.

Окончательный ответ о соперниках россиян даст жеребьевка в швейцарском Цюрихе. Она состоится 26 ноября.

Сегодня сборная России проиграла команде Хорватии в рамках отборочного матча Чемпионата мира-2022 и лишилась возможности поехать в Катар без стыковых матчей. Для удачного исхода россиянам достаточно было ничьи. Однако команда вновь избрала ту же тактику, которая подводит ее в ответственных матчах уже в течение десятилетий – игра в обороне на удержание результата.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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