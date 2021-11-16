Радимов: «Карпин - тот тренер, который нужен сборной России»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов , ныне занимающий пост рулевого второй команды «сине-бело-голубых», высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста национальной команды России.

«Карпин - тот тренер, который нужен сборной. Будет грустно, если он покинет пост. Он должен продолжать работу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Сборная России под руководством Валерия Георгиевича была близка к выходу на чемпионат мира-2022, однако в решающем матче уступила прямую путевку Хорватии, проиграв из-за автогола Кудряшова в концовке встречи.