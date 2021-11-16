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Радимов: «Карпин - тот тренер, который нужен сборной России»

Евро-футбол.Руиещё 24
57 минут назад

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост рулевого второй команды «сине-бело-голубых», высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста национальной команды России.

Радимов: «Карпин - тот тренер, который нужен сборной России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карпин - тот тренер, который нужен сборной. Будет грустно, если он покинет пост. Он должен продолжать работу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Сборная России под руководством Валерия Георгиевича была близка к выходу на чемпионат мира-2022, однако в решающем матче уступила прямую путевку Хорватии, проиграв из-за автогола Кудряшова в концовке встречи.

Теперь россиянам предстоит сыграть в стыковых матчах. Соперник по полуфиналу станет известен 26 ноября.

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