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В РФС прояснили ситуацию с контрактом Карпина

Lenta.ru
21 минуту назад

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прояснил ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина. Его слова приводит РИА Новости.

В РФС прояснили ситуацию с контрактом Карпина
Фото: ТАССТАСС

Дюков заявил, что Карпин продолжит работать с командой в стыковых матчах чемпионата мира, которые пройдут в марте. Он подчеркнул, что по их итогам РФС будет решать вопрос о продлении контракта со специалистом.

«Команде по силам пройти "стыки". Второе место — это достойный результат, но при близости выхода это обидно», — подытожил глава РФС.

Ранее 14 ноября сборная России проиграла хорватам в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Карпин прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.

Футбол,Александр Дюков,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,РИА Новости,
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