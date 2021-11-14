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Лицо Валерия Карпина после поражения сборной России в матче с Хорватией. Фото

Чемпионат.com
34 минуты назад

Сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года. В заключительном матче квалификации ЧМ-2022 россияне уступили в гостях хорватам.

Лицо Карпина после поражения сборной России. Фото
Фото: ТАССТАСС

Встреча, проходившая в Сплите, закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте был забит в результате автогола Фёдора Кудряшова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выглядел немного растерянно после поражения.

Сборная России набрала 22 очка и завершила квалификацию на 2-м месте в группе H отборочного турнира чемпионата мира. Хорватия благодаря этой победе поднялась на 1-е место. Россияне сыграют в стыковых матчах за право выступления в финальной стадии чемпионата мира. Хорватия получила прямую путёвку в финальную стадию турнира.

Футбол,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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