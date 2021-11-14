Лицо Карпина после поражения сборной России. Фото

Сборная России не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года. В заключительном матче квалификации ЧМ-2022 россияне уступили в гостях хорватам.

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Встреча, проходившая в Сплите, закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте был забит в результате автогола Фёдора Кудряшова.