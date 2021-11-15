«Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки россиян

Теперь в этом списке есть и автогол Кудряшова.

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Главный виновник поражения сборной России от Хорватии — Фёдор Кудряшов, срезавший мяч в свои ворота. Теперь он — навсегда в списке футболистов, допустивших фатальные промахи в важных матчах. А вот и этот список.

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Автогол Ковтуна. 14 октября 1998 года. Отбор Евро-2000. Исландия – Россия – 1:0

В 1998 году сборная России провалила старт отборочного турнира Евро-2000, проиграв Украине (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1). В матче с исландцами нам не удалось забить, за 15 минут до конца встречи мы остались в меньшинстве, а под занавес Юрий Ковтун в падении отправил мяч головой в собственные ворота.

«Автогол курьёзный. Выпрыгнул, пытался выбить мяч, срезал. Мне жаль, но это футбол и здесь всё может произойти», — Ковтун был немногословен.

Ошибка Филимонова. 9 октября 1999 года. Отбор Евро-2000. Россия – Украина – 1:1

Роковая ошибка Филимонова произошла на 88-й минуте матча с Украиной: Шевченко исполнил штрафной с левого края и лишил россиян шансов поехать на Евро-2000. Ну, вы и так помните.

У сборной России не было времени спасти игру, и гол Карпина, забитый за 15 минут до конца встречи, стал самым бессмысленным за его карьеру.

«В 1998 году меня признали лучшим вратарём России, но профессиональным пиком я считаю следующий сезон. Даже с учётом гола Шевченко. У всех в жизни бывают ошибки. Это лишь эпизод», – вспоминал о пропущенном голе через 15 лет Филимонов.

Промах Бесчастных. 9 июня 2002 года. ЧМ-2002. Япония – Россия – 1:0

После победы над Тунисом сборная России не смогла обыграть Японию, пропустив в начале второго тайма. Однако в памяти российских болельщиков с того матча до сих пор сидит промах Бесчастных. Нападающий, обыграв вратаря, не попал из убойной позиции по пустым воротам. Собравшаяся у огромного экрана на Манежной площади в Москве толпа не смогла сдержать гнева после поражения и принялась громить всё вокруг.

Через несколько лет Бесчастных вспоминал: «Во-первых, не в пустые ворота. Если бы были пустые, я бы низом мяч покатил. Там защитник уже катился в подкате. И мне его надо было перебрасывать, притом с левой ноги, да ещё и под углом. Это в газете потом написали, что я из чужих ворот выбил мяч, а на самом деле в них ещё нужно было попасть. А те, кто легко попадает, пускай выйдут и попадут. Не снилось мне… Не снилось! Если бы мне снился каждый мой промах, я бы с ума уже сошёл и не сидел бы тут с вами…»

Детская ошибка Акинфеева. 18 июня 2014 года. ЧМ-2014. Россия – Южная Корея – 1:1

В первом матче на чемпионате мира в Бразилии у сборной России не задалось: первый тайм прошёл без голов, а в середине второго Акинфеев выронил мяч в свои ворота после несильного удара Ли Кьюн Хо. Через шесть минут Кержаков сравнял счёт, но взять три очка наша команда не смогла. Увы, но в играх с Бельгией и Алжиром вратарь пропустил ещё по голу.

«У меня ответ есть. Наверное, я где-то перегорел, это раз. Действительно, эта игра была достаточно спокойной, ничего такого не было криминального ни у тех, ни у других ворот. Но внутреннее волнение, мандраж был. Он присутствовал всю игру, не могу объяснить, с чем он связан. На 100% могу применить слово «перегорел». Наверное, оно правильное», – недавно вспоминал капитан ЦСКА.

Карате Акинфеева. 24 июня 2017 года. Кубок конфедераций – 2017. Мексика – Россия – 2:1

Через три года Акинфеев вновь допустил грубую ошибку, но уже в менее престижном турнире. В матче с Мексикой на Кубке конфедераций при счёте 1:1 вратарь решил сыграть на перехвате и вышел из ворот – Лосано оказался первым на мяче и отправил его в ворота, забив победный гол.

«Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом», – сказал Акинфеев.

Паненка Смолова. 7 июля 2018 года. ЧМ-2018. Россия – Хорватия – 2:2 (по пенальти – 3:4)

Эпизод, который нападающему припоминают до сих пор. В серии послематчевых пенальти первый удар исполняла сборная России и к «точке» подошёл Смолов. Нападающий долго метался – и пробил слабо паненкой. Сразу после матча Фёдор извинился за незабитый 11-метровый.

С массовым хейтом футболисту было тяжело справиться, о чём он рассказал спустя несколько месяцев.

«Хотелось спрятаться. Никого не видеть. Это было действительно больно. Слова в интервью после матча — нелепая попытка защититься. Что после ЧМ сказал папа? Суть была такая: «Пусть все на хрен идут. Мы с тобой. Держись». Стало чуть полегче. Больше я ни с кем не общался. Улетел на следующий день и неделю не подходил к телефону», – рассказал форвард.

Пас Зобнина сопернику. 21 июня 2021 года. Евро-2020. Дания – Россия – 4:1

При счёте 0:1 Роман Зобнин похоронил шансы сборной России на успех. Полузащитник сделал передачу в свою штрафную, не заметив там Поульсена, который сыграл на перехвате и закатил мяч в ворота! Отквитать один гол наша команда смогла, но затем получила ещё два.

«К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причём не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», — прокомментировал свою ошибку Зобнин.

Автогол Кудряшова. 14 ноября 2021 года. Отбор ЧМ-2022. Хорватия – Россия – 1:0