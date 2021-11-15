Футбольный болельщик потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, жены защитника сборной России Федора Кудряшова. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

Девушка решила поделиться сообщениями со словами поддержки, которые получила после поражения сборной, отметив что далеко не все оказались понимающими.

Так, мужчина с ником vitaly_aristokrat написал девушке с целью выяснит, почему ему не отвечает сам футболист. Кроме того, он рассказал, что из-за автогола Кудряшова проиграл 1500 рублей на тотализаторе, а потому теперь именно защитник должен возместить ему эту сумму.

«У него их и так много», — подчеркнул пользователь.

Кудряшова опубликовала скрин переписки, сопроводив его смайлами. В ответ на претензию болельщика жена футболиста спросила у него номер карты.

Кудряшов забил мяч в свои ворота на 80-й минуте решающей встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии. Гол стал единственным за весь матч, а потому из-за поражения россияне не смогли напрямую попасть на мундиаль. За возможность выступить в финальной части турнира команда сразится в стыковых матчах.