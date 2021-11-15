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С жены забившего автогол Кудряшова требуют деньги

Елена Прошина
30 минут назад

Футбольный болельщик потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, жены защитника сборной России Федора Кудряшова. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

Девушка решила поделиться сообщениями со словами поддержки, которые получила после поражения сборной, отметив что далеко не все оказались понимающими.

Так, мужчина с ником vitaly_aristokrat написал девушке с целью выяснит, почему ему не отвечает сам футболист. Кроме того, он рассказал, что из-за автогола Кудряшова проиграл 1500 рублей на тотализаторе, а потому теперь именно защитник должен возместить ему эту сумму.

«У него их и так много», — подчеркнул пользователь.

Кудряшова опубликовала скрин переписки, сопроводив его смайлами. В ответ на претензию болельщика жена футболиста спросила у него номер карты.

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Кудряшов забил мяч в свои ворота на 80-й минуте решающей встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии. Гол стал единственным за весь матч, а потому из-за поражения россияне не смогли напрямую попасть на мундиаль. За возможность выступить в финальной части турнира команда сразится в стыковых матчах.

Это поражение стало вторым для российской сборной в рамках отборочного турнира. Ранее в 3-м туре победу над командой одержала сборная Словакии. Позднее в 4 туре первая игра с Хорватией завершилась ничьей со счетом 0:0.
Футбол,Видео,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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