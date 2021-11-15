Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, поделилась в «Инстаграме» фотографией, на которой болельщик, недовольный результатом матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии, написал ей в личные сообщения. Фанат потребовал у её супруга деньги за неудачную ставку.

«Здравствуйте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Объясню вкратце, из-за него у меня не зашла ставка на 1,5 тысячи рублей. Пусть мне переведёт, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть», — написал болельщик.

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Анастасия не растерялась и в шутку ответила: «Напишите, пожалуйста, вашу карту».

Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов закрыл комментарии в своём аккаунте в «Инстаграме». Он отключил возможность комментирования после того, как там стали появляться многочисленные критические сообщения.

Болельщики были недовольны результатом матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 0:1, пропустив единственный мяч на 81-й минуте. Кудряшов после подачи в штрафную срезал мяч в собственные ворота.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя поражение сборной России по футболу в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Хорватии (0:1), заявила, что в нашей стране нет футбола. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».

«Какое тут может быть мнение? Какой футбол? Про что вы говорите?! У нас его нет! У нас есть детский спорт, молодежный, но не футбол», – сказала Тарасова.

Комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» назвал успехом второе место сборной России в группе H отборочного турнира к ЧМ-2022.

«То, что мы заняли второе место в этой группе, – это огромный успех российского футбола, который находится на 155-м месте в рейтинге мирового футбола, который играет во втором дивизионе Лиги наций. Второе место в этой группе – это разве не достижение? Второе место в этой группе – это нормальный результат. Если бы мы стали первыми, это было бы чудо. Устраивает ли меня футбол, который показывает сборная России? Категорически нет», – сказал Черданцев.

Решающий матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии оставил после себя опустошение. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По его словам, россиянам не повезло, так как при самоотверженной игре был пропущен нелепый гол. Он также подчеркнул, что хорватам прочили уверенную победу, но на практике сборной России не хватило десяти минут для выхода на чемпионат мира.

«Да, хорваты владели инициативой, было несколько подходов и пару раз выручил Матвей Сафонов, но стопроцентных моментов — выходов один на один или попаданий мяча в штангу — ничего этого не было», — добавил Колосков.

Он также заявил, что испытывает ощущение потерянной надежды.

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин оценил степень вины Федора Кудряшова в своем автоголе, из-за которого сборная России уступила Хорватии (0:1) и теперь должна будет сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Ошибиться мог любой. Все-таки вину защитника определяют не по какой-то там случайности, а по неправильным тактическим действиям и техническими ошибкам. Здесь не было ни того, ни другого. Поэтому говорить, что он полностью виноват, нельзя. Так случается. Может, эмоции преобладали, пытался помочь тогда, когда этого уже не требовалось. Не хотел бы сейчас обсуждать одного футболиста, потому что мы вообще не выглядели ровней хорватам», - приводит слова Игонина «МК-Спорт».

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Я нормально отношусь ко всем спортсменам, но, по-моему, с футболом в России уже давно все ясно. У нас его не будет никогда. Не наша это игра. Научить наших играть в футбол - то же самое, что научить бразильцев играть в хоккей», - приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Хорваты были лучше. Нам помогала и погода, но не смогли удержать нули. В сегодняшней игре звание «лучший» будет неуместно кому-то отдавать. Команда проиграла, и лучшим кого-то нельзя назвать», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов раскритиковал защитника национальной команды Федора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

Экс-игрок отметил, что перед автоголом футболист держался за ногу.

«Если у тебя есть проблема, надо руку поднимать и просить замену. Оно же у него не конкретно сейчас заболело, надо было еще до этого. Если у тебя цепляет мышцу, возьми замену. Выпустят свежего игрока, перестроение сделают. Зачем мучить и себя, и команду? Устал — надо меняться!» — сказал Тихонов во время трансляции на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Экс-футболист считает, что Кудряшов мог пропустить мяч и не касаться его.

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поддержал защитника национальной команды Федора Кудряшова после матча десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

«Как с таким справляться? Да никак. Вопрос же не в том, что он что-то сделал специально. Это несчастье, несчастный случай. Нужно это просто пережить. Тут нет какой-то тактической ошибки, нет какой-то технической ошибки, нет какого-то недонастроя. Так сложилось, так получилось», — сказал Филимонов в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Экс-вратарь отметил, что сборная должна поддержать Кудряшова и спокойно готовиться к стыковым матчам.

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2022.

«Жаль, что так получилось, хотя играли неважно, мягко говоря. По такой игре рассчитывать на победу... даже на ничью было трудно. Не повезло в то же время, могли дотерпеть, но не дотерпели», - цитируют политика «РИА Новости».

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал наставника сборной России Валерия Карпина после поражения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).