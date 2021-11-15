Пол футболистки сборной Ирана потребовали проверить

Футбольная ассоциация Иордании (JFA) выступила с требованием к Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по итогам матча женской сборной страны против Ирана. Об этом в Twitter сообщил глава JFA Али бен аль-Хусейн, выложив копию соответствующего письма.

Фото: Football Federation Islamic Republic of Iran Football Federation Islamic Republic of Iran

В организации усомнились в принадлежности одной из футболисток иранской команды к женскому полу. Имя игрока не раскрывается, в письме уточняется, что его сообщили АФК ранее. Иорданская сторона настаивает на прозрачном и независимом расследовании. Проверку, по их мнению, должны провести медицинские специалисты.

Женские сборные Ирана и Иордании встретились 25 сентября в рамках квалификации Кубка Азии 2022 года. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти были сильнее иранки. Этот результат позволил им квалифицироваться в финальную часть турнира.