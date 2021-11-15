Тренер сборной Хорватии посоветовал футболистам РФ «добавить яйца»

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился впечатлениями от игры сборной России в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира, который состоялся 14 ноября. Его интервью опубликовал YouTube-канал «Вышли».

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Чорлука отметил, что был уверен в победе своей команды и добавил, что сейчас хорватские футболисты играют лучше российских. Кроме того, тренер дал совет сборной России для попадания в финальную стадию ЧМ.

«Надо добавить яйца в ключевых играх», — рекомендовал Чорлука.

Напомним, что игра прошла в хорватском Сплите в воскресенье, 14 ноября, и завершилась поражением российской сборной со счетом 0:1. Единственный гол забил Федор Кудряшов на 81-й минуте матча — мяч отскочил от него в свои же ворота.