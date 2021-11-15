Соловьев объяснил поражение сборной России в матче с Хорватией

Журналист Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России от команды Хорватии в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
«Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос — попадают ли они в основу? Неплохо дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть», — цитирует Соловьева «Спорт-Экспресс».
Встреча между сборными Хорватии и России, прошедшая в Сплите 14 ноября, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом на 81-й минуте отметился Федор Кудряшов.
По итогам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира.
Сборная Хорватии с 23 баллами стала первой и напрямую вышла в групповой этап мундиаля.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал поражение сборной России несчастным случаем.