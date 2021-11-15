Соловьев объяснил поражение сборной России в матче с Хорватией

«Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос — попадают ли они в основу? Неплохо дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть», — цитирует Соловьева «Спорт-Экспресс».