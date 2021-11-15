«Тяжелейшее поражение»: Матыцин оценил итог встречи сборной России с Хорватией

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает тяжелейшим поражение сборной России по футболу от национальной команды Хорватии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. При этом он назвал проигрыш в Сплите закономерным, сообщает ТАСС.
"Ну что еще сказать, тяжелейшее поражение. Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен", — заявил Матыцин.
Министр спорта призвал болельщиков не терять надежды и верить в команду в стыковых матчах. По его мнению, в марте российские футбольные фанаты вновь будут переживать и надеяться, что отечественная команда сможет попасть на чемпионат мира в Катар.
Сборная России заработала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты сразятся за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф. Для попадания на турнир сборной России необходимо будет выиграть в двух матчах. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.