«Тяжелейшее поражение»: Матыцин оценил итог встречи сборной России с Хорватией

"Ну что еще сказать, тяжелейшее поражение. Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен", — заявил Матыцин.