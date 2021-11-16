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Карпин раскритиковал российское общество за отношение к футболистам

Газета.Ruиещё 7
48 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал российское общество за отношение к футболистам.

Карпин раскритиковал россиян за отношение к футболистам
Фото: ReutersReuters

"Аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра Месси, никак не изменить. Нужно смириться. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил новую машину? А за границей радуются? В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег. Так ведь и говорят", — сказал Карпин.

Напомним, что сборная России на последних минутах заключительного матча с Хорватией упустила ничью. Единственный гол в этой встрече забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои ворота. Это не позволило нашей команде напрямую отобраться на чемпионат мира в Катар. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022. Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал тренеров, которые могли бы сменить Карпина в сборной.

Футбол,Геннадий Орлов,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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