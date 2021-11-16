Карпин раскритиковал россиян за отношение к футболистам

"Аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра Месси, никак не изменить. Нужно смириться. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил новую машину? А за границей радуются? В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег. Так ведь и говорят", — сказал Карпин.