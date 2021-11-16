Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в московский «Спартак».

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«Вернулся бы в «Спартак» без Федуна? Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днем.

Для меня «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее попадания в историю», — цитирует Карпина Sport24.

Карпин тренировал «Спартак» с апреля 2009 по май 2012 года, а также с ноября 2012 по март 2014 года. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Специалист возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Вместе с ним национальная команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. По итогам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года российские футболисты заняли второе место в группе H и вышли в стыковые матчи. Жеребьевка состоится 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022.