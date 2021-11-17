Определены все возможные соперники России по стыковым матчам

Состоялись заключительные матчи 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. По итогам встреч определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право попадания в финальную часть турнира. Полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так: