Появилось видео из раздевалки сборной России после поражения

В твиттере сборной России по футболу появилось видео из раздевалки, снятое после финального свистка в матче с Хорватией.

В пресс-службе сборной назвали происходящее в раздевалке после матча «оглушительной тишиной».

Накануне сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира - 2022 со счетом 0:1. Федор Кудряшов забил автогол на 81-й минуте.

Сборная России заработала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты сразятся за путевку в финальную часть мирового первенства в стыковых матчах. Для попадания на турнир сборной России необходимо будет выиграть две игры.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, игры первого этапа пройдут 24-25 марта, второго - 28-29 марта.

В стыковых матчах будут участвовать 12 сборных.