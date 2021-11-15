Появилось видео из раздевалки сборной России после поражения

В твиттере сборной России по футболу появилось видео из раздевалки, снятое после финального свистка в матче с Хорватией.
В пресс-службе сборной назвали происходящее в раздевалке после матча «оглушительной тишиной».
Накануне сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира - 2022 со счетом 0:1. Федор Кудряшов забил автогол на 81-й минуте.
Сборная России заработала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты сразятся за путевку в финальную часть мирового первенства в стыковых матчах. Для попадания на турнир сборной России необходимо будет выиграть две игры.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, игры первого этапа пройдут 24-25 марта, второго - 28-29 марта.
В стыковых матчах будут участвовать 12 сборных.
К 10 командам, занявшим вторые места в группах, добавятся еще две – с наивысшим рейтингом Лиги наций. Сейчас это Австрия и Чехия.