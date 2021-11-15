Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Карпин рассказал о своем будущем в сборной России по футболу

Елена Прошина
31 минуту назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент шоу» сообщил, что сможет покинуть сборную до стыковых матчей.

Карпин рассказал о своем будущем в сборной России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я думаю», - сказал Карпин.

Он отметил, что у него не было претензий к настрою игроков сборной перед матчем с Хорватией. При этом наши футболисты даже не пытались атаковать противника.

«Можно было играть спокойно. Никакого прессинга от хорватов не было в помине. Почему мы этого не делали – вот вопрос», - сказал он.

По его словам, он не общался после матча с игроками, так как, тренеру «нельзя делать это на эмоциях».

Карпин добавил, что можно радоваться тому, что сборная России обыграла команды Кипра, Мальты, Словакии и Словении.

«Но если мы хотим двигаться дальше, играть против хороших команд, ответственность в таких матчах, естественно, будет выше», - заявил он.

В воскресенье сборная России в выездном заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Хорватии проиграла со счетом 0:1. В свои ворота мяч забил Федор Кудряшов.

Футбол,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители