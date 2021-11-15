Карпин рассказал о своем будущем в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент шоу» сообщил, что сможет покинуть сборную до стыковых матчей.

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«Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я думаю», - сказал Карпин.

Он отметил, что у него не было претензий к настрою игроков сборной перед матчем с Хорватией. При этом наши футболисты даже не пытались атаковать противника.

«Можно было играть спокойно. Никакого прессинга от хорватов не было в помине. Почему мы этого не делали – вот вопрос», - сказал он.

По его словам, он не общался после матча с игроками, так как, тренеру «нельзя делать это на эмоциях».

Карпин добавил, что можно радоваться тому, что сборная России обыграла команды Кипра, Мальты, Словакии и Словении.

«Но если мы хотим двигаться дальше, играть против хороших команд, ответственность в таких матчах, естественно, будет выше», - заявил он.