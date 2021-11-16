Экс-вратарь сборной России вспомнил о роковом голе от украинцев

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал, почему не смог поймать мяч в игре против Украины в отборе Евро-2000. Слова Филимонова передает Sports.ru.
"Почему хотел именно поймать? Ну, блин, а почему мне не поймать? Это обычное дело. Вратарь играет на выходах – ловит мяч. Мяч отбивается, если его не достать двумя руками или идет борьба. Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И, кстати, после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком", - сказал Филимонов.
Напомним, Александр Филимонов пропустил гол после подачи футболиста сборной Украины Андрея Шевченко. Казалось, что голкипер контролирует ситуацию, но закинул мяч в свои ворота. Ранее Александр Филимонов поддержал защитника национальной команды Федора Кудряшова после матча десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии.