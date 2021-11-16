Экс-вратарь сборной России вспомнил о роковом голе от украинцев

"Почему хотел именно поймать? Ну, блин, а почему мне не поймать? Это обычное дело. Вратарь играет на выходах – ловит мяч. Мяч отбивается, если его не достать двумя руками или идет борьба. Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И, кстати, после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком", - сказал Филимонов.