Заклятые друзья на грани катастрофы: кто ждет провала Мессии

В ночь с 16 на 17 ноября мск в отборочном матче ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Бразилии. Турнирного значения у этой игры практически нет, но встречи этих команд всегда принципиальны. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Аргентина - Бразилия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 17 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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17 ноября в отборочном турнире ЧМ-2022 в Сан-Хуане сыграют Аргентина и Бразилия. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 02:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную Аргентины фаворитом встречи. Сделать ставку на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Победа бразильцев оценена котировкой 3.60 (27%), а ничья идет за 3.30 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.55. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.45. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Аргентина - Бразилия: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 17 ноября

Встреча в Сан-Хуане не несет практически никакого значения в плане турнирном. Бразилия так и вовсе уже решила все свои задачи: путевка в Катар в кармане. У Аргентины таких гарантий пока нет, но это вопрос времени. Чтобы Месси и компания вывалились из первой четверки, им нужно провалить финиш отборочного турнира. Это очень вряд ли.

В первом ноябрьском игровом дне команды одержали синхронные победы с минимальным счетом. Аргентинцы обыграли Уругвай благодаря голу Анхеля Ди Марии в самом начале матча. И, кстати, поставили своих заклятых друзей на грань катастрофы. Бразильцы же долго возились с Колумбией, но за 20 минут до конца матча Лукас Пакета с передачи Неймара закрыл вопрос о победителе.

Но пусть турнирной мотивации у команд по минимуму, игра наверняка будет горячей. Извечный вопрос - кто сильнее? Да еще все помнят прерванный матч в сентябре. Тогда игру остановили из-за нарушений ковид-протокола и пока решения о ней нет. Ну а последний Кубок Америки остался за Аргентиной, так что бразильцам есть, за что мстить.

В командах настоящая россыпь звезд, но Аргентина и Бразилия приучили нас: их встречи - это не про красивый футбол, а про страсть, эмоции, борьбу и даже грубость. И очень часто в таких матчах все решает один-единственный гол. Последний раз 3 гола команды забивали 5 лет назад, в 2016 году. Дальше все матчи были низовыми. Поэтому ставка на ТМ 2.5 гола однозначно имеет смысл. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.45.

Ну а если посмотреть на последние 6 матчей, то можно отметить, что в них ни разу не было так, чтобы обе команды забили. Зачем идти против статистики? Поставить в БК «Фонбет» на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно с коэффициентом 1.83.