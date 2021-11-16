Хавбек "Спартака" описал Виторию тремя словами

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о работе под руководством главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Описать Виторию тремя словами? Во-первых, грамотный. Умеет подобрать нужные слова, подбодрить, успокоить. Во-вторых, профессионал. Витория полностью посвящает жизнь футболу. В-третьих, позитивный», — приводит слова полузащитника Sport24.

Португалец возглавил «Спартак» в мае 2021 года после ухода Доменико Тедеско. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые после 14-ти туров набрали 19 очков и занимают девятое место в турнирной таблице первенства.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет с «Краснодаром» 20 ноября. Начало матча в 19.00 (мск).

Литвинов в сезоне 2021/22 сыграл за «Спартак» в десяти матчах во всех турнирах. На счету игрока один забитый мяч.