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Игрок "Спартака" Зобнин получил травму в сборной России

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче сборной России против команды Хорватии в рамках десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Игрок "Спартака" Зобнин получил травму в сборной России
Фото: Официальный сайт «Спартака»Официальный сайт «Спартака»

Отмечается, что на восстановление от мышечного повреждения футболисту потребуется около трех недель. Игрок может пропустить матчи с «Краснодаром», «Уфой» и грозненским «Ахматом» в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также игру пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму перед матчем 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

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