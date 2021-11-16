РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — заявили в пресс-службе РФС.