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РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной

Елена Прошина
1 час назад

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своей должности. Об этом сообщает «Чемпионат».

РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — заявили в пресс-службе РФС.

Так действие контракта Валерия Карпина и его тренерского штаба продолжается до 31 марта 2022 года.

Напомним, после поражения футболистов в решающем матче группового этапа отбора на Чемпионат мира - 2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин сообщил, что задумался, есть ли необходимость оставаться в должности главного тренера российской команды перед стыковыми матчами.

Карпин возглавил национальную сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда выиграла в пяти матчах, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Таким образом, Россия занимала первое место в группе до последнего матча, в котором уступила его Хорватии по итогам личной встречи.

По итогам отборочного этапа ЧМ-2022 в Катаре года российские футболисты заняли второе место в группе H и вышли в стыковые матчи. Жеребьевка пройдет 26 ноября 2021 года, а сами встречи состоятся в марте 2022-го.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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