Болельщики сборной Украины вступили в перепалку с фанатами национальной команды Боснии и Герцеговины во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

Фанаты сборной Украины показывали соперникам перевёрнутый флаг Российской Федерации, который отобрали в Сплите у болельщиков национальной команды России. Поддерживающие Боснию и Герцеговину восприняли этот жест как провокацию и начали прорываться на сектор гостей, но ситуация быстро разрядилась после появления ОМОНа.