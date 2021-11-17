«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу

Руководство «Манчестер Сити» не станет удерживать полузащитника Рахима Стерлинга , заявившего о желании сменить команду в январе. В услугах англичанина заинтересована каталонская «Барселона», но сам игрок предпочитает вернуться «Ливерпуль».

В связи с этим «горожане» начали подыскивать ему замену. По информации в твиттер-аккаунте Transfer news live, чемпион Англии положил глаз на испанского хавбека Дани Ольмо, выступающего в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.