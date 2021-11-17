Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу

Евро-футбол.Руиещё 2
37 минут назад

Руководство «Манчестер Сити» не станет удерживать полузащитника Рахима Стерлинга, заявившего о желании сменить команду в январе. В услугах англичанина заинтересована каталонская «Барселона», но сам игрок предпочитает вернуться «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
Фото: ReutersReuters

В связи с этим «горожане» начали подыскивать ему замену. По информации в твиттер-аккаунте Transfer news live, чемпион Англии положил глаз на испанского хавбека Дани Ольмо, выступающего в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел четыре матча в чемпионате Германии.

Футбол,Рахим Стерлинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители