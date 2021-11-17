На украинских фанатов напали в Боснии после антироссийской провокации

Фанаты сборной Украины в ходе выездного матча заключительного тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной попытались устроить антироссийскую провокацию. Как сообщает «Чемпионат.com», попытка задеть россиян чуть не закончилась дракой с Боснийцами.
Украинские фанаты во время матча достали российский флаг с гербом и перевернули его. Хозяева поля посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, приняли это за провокацию и попытались прорваться на сектор гостей. В результате ситуация потребовала вмешательства полицейских.
Напомним, что по итогам отборочных матчей Украина набрала 12 очков и заняла второе место в группе D и выступит в стыковых матчах за право попасть в плей-офф в Катаре.
Россия также заняла второе место в своей группе H с результатом в 22 очка — 14 ноября сборная проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол забил Федор Кудряшов на 81-й минуте матча — мяч отскочил от него в свои же ворота. Как и украинцев, россиян ожидают стыковые матчи в марте 2022 года.