На украинских фанатов напали в Боснии после антироссийской провокации

Фанаты сборной Украины в ходе выездного матча заключительного тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной попытались устроить антироссийскую провокацию. Как сообщает «Чемпионат.com», попытка задеть россиян чуть не закончилась дракой с Боснийцами.

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Украинские фанаты во время матча достали российский флаг с гербом и перевернули его. Хозяева поля посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, приняли это за провокацию и попытались прорваться на сектор гостей. В результате ситуация потребовала вмешательства полицейских.

Напомним, что по итогам отборочных матчей Украина набрала 12 очков и заняла второе место в группе D и выступит в стыковых матчах за право попасть в плей-офф в Катаре.