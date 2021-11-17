Дани Алвес: «Я хотел вернуться в «Барселону» любой ценой»

Защитник Дани Алвес рассказал о своем решении вернуться в «Барселону».
«Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить.
Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави.
Тогда я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь.
Любой ценой я хотел вернуться в «Барселону», если придется играть бесплатно», – сказал Алвес.