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Дани Алвес: «Я хотел вернуться в «Барселону» любой ценой, даже если мне не будут платить»

Sports.ru
1 час назад

Защитник Дани Алвес рассказал о своем решении вернуться в «Барселону».

Дани Алвес: «Я хотел вернуться в «Барселону» любой ценой»
Фото: ReutersReuters

«Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить.

Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави.

Тогда я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь.

Любой ценой я хотел вернуться в «Барселону», если придется играть бесплатно», – сказал Алвес.

Футбол,
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