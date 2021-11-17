Хорватский футболист заразился коронавирусом после игры с Россией

У защитника сборной Хорватии по футболу Йосипа Станишича после ноябрьских матчей отборочного турнира перед Чемпионатом мира-2022 в Катаре обнаружен коронавирус. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что ранее футболист "Баварии" прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а болезнь у него проходит бессимптомно.

21-летний Станишич отыграл небольшой отрезок времени в победном для национальной команды Хорватии матче против России 14 ноября в Сплите, выйдя на замену на 86-й минуте.

Напомним, решающий матч группового этапа отбора на Чемпионат мира по футболу - 2022 между Россией и Хорватией завершился со счетом 0:1. На 80-й минуте футболист российской сборной Фёдор Кудряшов забил мяч в свои ворота.

Это поражение стало вторым для сборной России в рамках отборочного турнира. Ранее в 3-м туре победу над командой одержала сборная Словакии. В 4 туре первая игра с Хорватией завершилась ничьей со счетом 0:0.