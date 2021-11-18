Футболист «Спартака» попросил понизить ему зарплату

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство футбольного клуба понизить его зарплату. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем Telegram-канале.

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Согласно информации источника, игрок посчитал, что величина его оклада слишком завышена.

«Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил… уменьшить ему зарплату. С предлогом, что получает незаслуженно много», - написал Казаков.

Сообщалось, что зарплата Зобнина составляет порядка 3 млн евро в год. Нынешний годовой оклад футболиста составляет 2 млн евро.

Контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Напомним, полузащитник был задействован в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча.

В действующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белая команда, которая набрала 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Ранее Роман Зобнин получил травму в ходе матче сборной России против команды Хорватии в рамках десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. На восстановление от мышечного повреждения спортсмену потребуется порядка трех недель.