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Суд освободил под залог фаната "Спартака" Коршунова, напавшего на журналиста

ТАССиещё 1
22 минуты назад

Мосгорсуд принял решение освободить под залог в 1 млн рублей бывшего главу фан-клуба московского футбольного клуба "Спартак" Валентина Коршунова, избившего журналиста после матча. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд освободил под залог фаната "Спартака" Коршунова
Фото: соцсетисоцсети

"Суд удовлетворил апелляцию защиты Коршунова и освободил обвиняемого под залог в 1 млн рублей", - сказали в суде.

22 октября Тушинский суд Москвы арестовал Коршунова до 21 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). По данной статье Коршунову грозит до шести лет лишения свободы. Позже Коршунов обжаловал свой арест.

Вечером 20 октября после матча "Спартак" - "Лестер" Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, который снимал его на камеру во время осуществления профессиональной деятельности. Коршунов в момент инцидента был пьян, он оскорблял корреспондента, требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитацией на посещение матча. Тушинский суд Москвы ранее оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.

20 октября на стадионе "Открытие Банк Арена" российский футбольный клуб "Спартак" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы проиграл со счетом 3:4 английскому "Лестеру".

Футбол,Александр Щеголев,Мосгорсуд,Спартак,
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