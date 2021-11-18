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Сёмин рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о взаимоотношениях с наставником сборной России Валерием Карпиным. Сёмин напомнил, что пересекался с Карпиным, когда начинал свой тренерский путь.

Семин рассказал о взаимоотношениях с Карпиным
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мы давно в очень хороших отношениях. Он ещё был футболистом, а я – помощникому Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Во всём он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.

Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Ответь по-братски».

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