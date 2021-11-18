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«Челси» хочет купить Гави и готов заплатить «Барсе» 50 млн евро – отступные хавбека

Sports.ruиещё 1
41 минуту назад

Diario Sport сообщает, что английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте 17-летнего футболиста.

«Челси» хочет купить футболиста «Барсы» за 50 млн евро
Фото: ReutersReuters

В свою очередь каталонцы планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро.

В этом сезоне Гави отыграл 15 матчей за «Барсу» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его полная статистика – здесь.

Гави – основной игрок «Барсы» на старте сезона. Вот только на сайте клуба даже нет его профиля

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