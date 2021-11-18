«Челси» хочет купить футболиста «Барсы» за 50 млн евро

Diario Sport сообщает, что английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте 17-летнего футболиста.

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В свою очередь каталонцы планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро.

В этом сезоне Гави отыграл 15 матчей за «Барсу» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его полная статистика – здесь.