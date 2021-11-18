Нидерландскому полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений.

Фото: © spartak.com © spartak.com

По информации Telegraaf, 29-летний спортсмен обвиняется в покушении на жизнь другого человека. СМИ уверены, что речь идёт о Промесе, который в летом 2020 года во время домашней вечеринки мог ранить своего двоюродного брата.

Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча.