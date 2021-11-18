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Источник: Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

RT на русском
41 минуту назад

Нидерландскому полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений.

Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
Фото: © spartak.com© spartak.com

По информации Telegraaf, 29-летний спортсмен обвиняется в покушении на жизнь другого человека. СМИ уверены, что речь идёт о Промесе, который в летом 2020 года во время домашней вечеринки мог ранить своего двоюродного брата.

Напомним, что футболист вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча.

Ранее Уткин заявил, что мечтает о матче между Россией и Украиной, потому что футбол — миротворец.

Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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