Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Валуев поддержал слова Тарасовой об отсутствии футбола в России

News.ru
1 час назад

Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой об отсутствии футбола в России. Валуев считает, что если сопоставить европейский и российский футбол, то мы очень сильно уступаем. Его слова приводит Sport24.

Валуев поддержал слова Тарасовой об отсутствии футбола в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

После поражения от сборной Хорватии в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года Татьяна Тарасова заявила, что в нашей стране нет футбола.

В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет, — сказал Валуев.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Автором автогода стал российский защитник Фёдор Кудряшов.

Ранее сообщалось, что ассистент Дика Адвоката в сборной Ирака Желько Петрович обратился к Валерию Карпину с просьбой остаться у руля российской национальной команды. Петрович считает, что сейчас сборную России нельзя оставлять без тренера, поскольку снова придётся обновлять концепцию команды и методики тренировок.

Футбол,Татьяна Тарасова,Николай Валуев,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители