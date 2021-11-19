Валуев поддержал слова Тарасовой об отсутствии футбола в России

В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет, — сказал Валуев.