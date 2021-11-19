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Дзюба дважды забил в ворота команды Кержакова

Lenta.ru
22 минуты назад

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился двумя голами в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дзюба дважды забил в ворота команды Кержакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летний нападающий отметился двумя забитыми мячами в первом тайме противостояния. Еще один гол на счету бразильского хавбека сине-бело-голубых Малкома. В составе команды Александра Кержакова отличился Алексей Козлов.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает нижегородцев в статусе лидера РПЛ.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов рассмотреть вариант с арендой Дзюбы. По мнению функционера, переход в стан екатеринбуржцев позволил бы форварду вернуться в сборную России. Сам Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на ЧМ-2022. Без игрока российские футболисты завершили отборочный турнир на второй строчке и продолжат борьбу за путевку на мундиаль в стыковых матчах.

Кержаков — воспитанник «Зенита». Он выступал за клуб с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом страны. Тренерскую карьеру он начал в сентябре 2020-го, возглавив «Томь».

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