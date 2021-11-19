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Семак высказался о невызове Дзюбы в сборную России

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал невызов форварда санкт-петербургской команды Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.

Семак высказался о невызове Дзюбы в сборную России
Фото: APAP

«Мы решаем свои задачи, а Валерий Георгиевич Карпин — свои. И ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. У нас своя работа, у него — своя», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Наставник команды с берегов Невы пожелал Карпину терпения. Семак выразил надежду, что российская национальная команда сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

«Будем переживать и болеть», — отметил он.

Напомним, что Россия проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство.

33-летний Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. Больше форварда «Зенита» Карпин не вызывал. Сам тренер говорил, что «поставил точку» в этом вопросе.

Ранее спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах Карпина о Дзюбе.

Футбол,Вадим Гущин,Сергей Семак,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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