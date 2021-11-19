Суперлига направила письмо в Европейский парламент

В то же время они настаивают на том, что предложение было "оговорено в контракте", чтобы оно было совместимо с тем фактом, что клубы могли бы продолжать играть в своих национальных лигах после признания УЕФА или ФИФА, которые, как они утверждают, "отказались вступать в какой-либо диалог" с теми, кто несет ответственность за Суперлигу, или для получения защиты от европейских судов, в чьих руках сейчас находится дело.