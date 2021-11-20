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"Зенит" выиграл первый круг РПЛ

Газета.Ru
47 минут назад

Петербургский "Зенит" после разгромной победы над "Нижним Новгородом" (5:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.

"Зенит" выиграл первый круг РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подопечные Сергея Семака набрали 33 очка и тем самым гарантировали себе первое место по итого первого круга чемпионата. На втором месте идет "Сочи", у которого 27 очков при одной игре в запасе. Замыкает первую тройку столичное "Динамо", набравшее 26 баллов после 14-ти матчей. В следующем туре сине-бело-голубые померятся силами с московским ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

РПЛ. 15-й тур"Зенит" — "Нижний Новгород" — 5:1Голы: 1:0 — Малком, 23; 2:0 — Дзюба, 34; 2:1 — Козлов, 39; 3:1 — Дзюба, 45; 4:1 — Дзюба, 59; 5:1 — Чистяков, 87.

Ранее сообщалось, что бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал хет-трик Артема Дзюбы в матче Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода".

Футбол,РПЛ,Властимил Петржела,Сергей Семак,ЦСКА,Динамо,Зенит,
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