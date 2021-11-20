"Зенит" выиграл первый круг РПЛ

Петербургский "Зенит" после разгромной победы над "Нижним Новгородом" (5:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Подопечные Сергея Семака набрали 33 очка и тем самым гарантировали себе первое место по итого первого круга чемпионата. На втором месте идет "Сочи", у которого 27 очков при одной игре в запасе. Замыкает первую тройку столичное "Динамо", набравшее 26 баллов после 14-ти матчей. В следующем туре сине-бело-голубые померятся силами с московским ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.