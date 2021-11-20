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Марадону обвинили в изнасиловании

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Кубинка Мавис Альварес обвинила бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в том, что он изнасиловал ее. Слова женщины приводит Infobae.

Марадону обвинили в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

37-летняя Альварес заявила, что 20 лет назад она провела несколько месяцев с Марадоной, когда он лечился от наркотической зависимости. «Марадона мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», — рассказала она. Теперь женщина подала иск против людей из окружения футболиста, так как они, по ее словам, были свидетелями случившегося, однако не помогли ей.

В сентябре Альварес заявляла, что у нее с футболистом был трехлетний роман. Она рассказывала, что аргентинец подсадил ее на кокаин, из-за чего она долгое время лечилась от наркозависимости. Кроме того, Марадона якобы заставил ее увеличить грудь.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Футбол,Диего Марадона,
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