"Ювентус" победила "Лацио" в Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде обыграл римский "Лацио" со счетом 2:0.

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Победу гостям принес Леонардо Бонуччи, который забил два гола с пенальти.

"Ювентус", набрав 21 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 21 очком остался на пятой позиции.

"Лацио" – "Ювентус" - 0:2 (0:1) Голы: Бонуччи, 23 (с пенальти), Бонуччи, 83 (с пенальти) - 0:2