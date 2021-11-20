СМИ: Миранчук может вернуться в российскую премьер-лигу

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может вернуться в российскую Премьер-лигу и стать игроком «Зенита». Об этом сообщает «Спорт Экспресс».
По данным издания, петербургский клуб начал переговоры с итальянцами по поводу трансфера хавбека. Один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» во время поездки сине-бело-голубых в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Отмечается, что «Аталанта» хочет обменять россиянина на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Летом у иранца истекает контракт, и он отказывается его продлевать.
Руководство петербургской команды готово пойти на такие условия.
Неделю назад менеджер по трансферам Аталанты Джованни Сартори сказал в интервью изданию Itasportpress.it:
«Миранчуком интересуются другие команды Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придет, мы уверены в этом, потому что он серьезный профессионал и важный игрок».
Также появилась информация, что интерес к Миранчуку проявляет клуб «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что Миранчук уже в 12-й раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты».