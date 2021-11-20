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СМИ: Миранчук может вернуться в российскую премьер-лигу

Майк Габриелян
1 час назад

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может вернуться в российскую Премьер-лигу и стать игроком «Зенита». Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

СМИ: Миранчук может вернуться в российскую премьер-лигу
Фото: Instagram.com/atalantabcInstagram.com/atalantabc

По данным издания, петербургский клуб начал переговоры с итальянцами по поводу трансфера хавбека. Один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» во время поездки сине-бело-голубых в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Отмечается, что «Аталанта» хочет обменять россиянина на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Летом у иранца истекает контракт, и он отказывается его продлевать.

Руководство петербургской команды готово пойти на такие условия.

Неделю назад менеджер по трансферам Аталанты Джованни Сартори сказал в интервью изданию Itasportpress.it:

«Миранчуком интересуются другие команды Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придет, мы уверены в этом, потому что он серьезный профессионал и важный игрок».

Также появилась информация, что интерес к Миранчуку проявляет клуб «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Миранчук уже в 12-й раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты».

Футбол,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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