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Агуэро уйдет из футбола из-за проблем с сердцем

Lenta.ru
2 часа назад

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру в возрасте 33 лет из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своем Twitter.

Агуэро уйдет из футбола из-за проблем с сердцем
Фото: Sergio Perez / ReutersSergio Perez / Reuters

Агуэро уходит из футбола из-за проблем с сердцем. Ожидается, что игрок выступит с официальным заявлением на следующей неделе. Это будет сделано в ходе пресс-конференции.

В начале ноября стало известно, что Агуэро пропустит несколько месяцев. По итогам обследования у игрока вскрылись проблемы с сердцем. Поводом послужило недомогание Агуэро во время матча чемпионата Испании против «Алавеса» 30 октября. Аргентинец почувствовал себя плохо и был заменен в первом тайме противостояния.

Агуэро проводит первый сезон в составе «Барселоны». С 2011 года форвард выступал в Англии, защищая цвета «Манчестер Сити». В составе «горожан» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.

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