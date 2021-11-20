Агуэро уйдет из футбола из-за проблем с сердцем

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру в возрасте 33 лет из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своем Twitter.

Фото: Sergio Perez / Reuters Sergio Perez / Reuters

Агуэро уходит из футбола из-за проблем с сердцем. Ожидается, что игрок выступит с официальным заявлением на следующей неделе. Это будет сделано в ходе пресс-конференции.

В начале ноября стало известно, что Агуэро пропустит несколько месяцев. По итогам обследования у игрока вскрылись проблемы с сердцем. Поводом послужило недомогание Агуэро во время матча чемпионата Испании против «Алавеса» 30 октября. Аргентинец почувствовал себя плохо и был заменен в первом тайме противостояния.