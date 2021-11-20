Моуринью повздорил с еще одним игроком «Ромы»

Оказывается, Жозе Моуринью не только рассорился с игроками «Ромы», которых он отстранил от тренировок или же назвал несоответствующими уровню клуба, а и повздорил с одним из лидеров коллектива.

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Речь идет о Николо Дзаньоло, которого португальский специалист не раз расхваливал в прессе. По информации журналистов издания Corriere dello Sport, недопонимание между наставником и его подопечным возникло из-за роли футболиста в команде.

Согласно источнику, на одном из занятий Дзаньоло сказал Моуринью, что тот неправильно использует его, не позволяя демонстрировать свои лучшие качества. Также он остался недоволен своим непопаданием в стартовый состав в игре против «Венеции».