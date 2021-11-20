"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге

В матче 14-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 1:0.

"Атлетико", набрав 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 19 очками осталась на восьмой позиции.