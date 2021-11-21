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Ибрагимович стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль в Серии А

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А. Шведский бомбардир оформил дубль в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной». Он стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Ибрагимович отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.

Ибрагимович установил рекорд Серии А
Фото: ReutersReuters

Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 4:3. Флорентийцы выигрывали с преимуществом в три мяча, но затем Ибрагимович забил дважды, сократив отставание в счёте до минимума. Тем не менее, спастись миланцам не удалось: в концовке они пропустили вновь, а уже на последних минутах снова сократили отставание в счёте.

Это поражение стало для «Милана» первым в нынешнем сезоне Серии А. До этого команда Стефано Пиоли одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. «Милан» (32 очка) идёт на второй строчке в таблице. «Фиорентина» (21) поднялась на шестое место.

Футбол,Стефано Пиоли,
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