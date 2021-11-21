Ибрагимович установил рекорд Серии А

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А. Шведский бомбардир оформил дубль в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной». Он стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Ибрагимович отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.

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Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 4:3. Флорентийцы выигрывали с преимуществом в три мяча, но затем Ибрагимович забил дважды, сократив отставание в счёте до минимума. Тем не менее, спастись миланцам не удалось: в концовке они пропустили вновь, а уже на последних минутах снова сократили отставание в счёте.