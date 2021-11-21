«Барса» одержала победу в первом матче с Хави

Полтора тайма контролировала игру, но потом что-то сломалось.

Фото: MARC GRAUPERA ALOMA/GETTY IMAGE MARC GRAUPERA ALOMA/GETTY IMAGE

Две недели назад Хави возглавил «Барселону». И вот наконец-то состоялся дебют легенды клуба на посту главного тренера. Да в каком матче – дерби с «Эспаньолом»!

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«Я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы поставить команду на правильный курс. Весь процесс очень сильно зависит и от меня, и от моего штаба. На этой неделе мы серьёзно работали с командой, занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали, обсуждали важные вопросы. Но у нас нет времени. Надеюсь, уже завтра результаты нашей работы будут видны – и с точки зрения тактики, и с точки зрения психологии, и с точки зрения результата. Могу лишь сказать, что мне состав «Барселоны» нравится. Мы семья, это настоящая команда. Я очень доволен. Но нас будут оценивать по результату», – признался Хави накануне игры. И добавил: «Барса» всегда должна бороться за трофеи.

Конечно, потеря целой группы травмированных атакующих игроков – Фати, Педри, Дембеле, Брейтуэйта, Деста и Агуэро – добавляла проблем новому главному тренеру «Барселоны». Но и при всех этих обстоятельствах Хави смог удивить: выпустил в основе 17-летнего Акомаха. До этого юный вингер-левша ни разу не попадал в заявку первой команды, а за фарм-клуб сыграл в третьем дивизионе лишь восемь матчей и забил два гола. Наверное, Хави тоже хочется найти и раскрыть в «Барсе» своего Месси.

По первому матчу нельзя делать глобальных выводов, пока мы наблюдаем только за мазками будущей картины. Очевидно, «Барселона» при Хави будет стремиться полностью контролировать мяч и территорию. С «Эспаньолом» в какие-то моменты преимущество хозяев по владению доходило до 75% на 25%. Высокая оборона (конечно же, в рамках схемы 4-3-3), плотность в линиях, максимально широкое расположение вингеров, рывки «восьмёрок» под забросы из глубины за спины защитникам, активное включение в контрпрессинг после потери мяча: всё это было в игре «Барсы». Но вскрыть защиту «Эспаньола», сделавшего явную ставку на оборону и игравшего 5-4-1, оказалось очень непросто.

Сине-гранатовые хотели атаковать на скорости, а в позиционном наступлении имели крен на левый фланг. Действовавший там в роли вингера Габи больше был задействован в комбинациях, тогда как Акомаха с его резким дриблингом оставляли справа один в один с оппонентом. Интересно, что первый и лучший момент «Барселоны» до перерыва имел именно Илиас, который здорово сыграл на опережение после прострела с другого края, но, пробивая по воротам, не попал в нужную точку мяча. Ударил выше цели из убойной позиции.

Вообще до перерыва «Барса» нанесла 11 ударов и четыре в створ (гости – три, в створ – ноль), однако «Эспаньол» выстоял. И даже едва не повёл в счёте, когда игроки хозяев задумались уже о чае в раздевалке. Но Хави, несмотря на 0:0, скорее всего, был удовлётворён своими первыми 45 минутами.

Во второй тайме Акомаха не оказалось на поле. После матча Хави, скорее всего, скажет добрые слова про юного вингера, и наверняка – искренне. Эта замена вряд ли означала, что Хави разочарован игрой Илиаса, просто тренер искал ходы, чтобы усилить атаку и забить. У появившегося вместо Акомаха 20-летнего Абдессамада Эззалзули два выхода на замены в этом сезоне чемпионата Испании. Да, нужно привыкать к новым именам в «Барселоне».

И гол сине-гранатовых не заставил себя ждать. Красивый розыгрыш на третьего, проникающая передача и падение Депая в борьбе с Кабрерой – так хозяева заработали 11-метровый. Пенальти неочевидный, если не сказать спорный, но VAR не нашёл «очевидной ошибки» судьи, и сам Депай забил с «точки». Кстати, Мемфис вопреки слухам о том, что он разочаровал тренера, вовсе не выглядел инородным телом в игре команды Хави.

«Эспаньол» после пропущенного гола перешёл на четыре защитника, добавив лишнюю фигуру в среднюю линию. Но «Барселона» минуты до 75-й хорошо командно работала без мяча, поэтому у гостей мало что получалось. Разве что левый фланг Мингесы и Эззалзули эпизодами давал трещины. А вот с использованием свободного пространства у «Барсы» было не здорово. Хави ещё нужно поставить контригру.

Но концовку сине-гранатовые откровенно провалили. Замены Хави ослабили игру, а «Эспаньол» создал три сумасшедших момента: команда Висенте Морено дважды попала в штангу и один раз просто простила «Барселону» за дезорганизацию в обороне.