Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Хави опроверг скорый уход Агуэро из футбола

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о скором уходе из футбола аргентинского нападающего клуба Серхио Агуэро. Об этом сообщает Marca.

Хави опроверг скорый уход Агуэро из футбола
Фото: ReutersReuters

41-летний специалист опроверг информацию о возможном завершении карьеры Агуэро. «То, что вы слышали, — неправда», — заявил он в беседе с журналистами после победы в каталонском дерби над «Эспаньолом» (1:0).

«Я беседовал с Серхио. Он спокоен и счастлив. Я просил его вернуться в строй, как только он будет себя чувствовать хорошо», — отметил Хави.

20 ноября сообщалось, что Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Журналист Жерар Ромеро заявил, что 33-летний аргентинец планирует объявить об уходе из спорта на следующей неделе в ходе пресс-конференции.

Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против Алавеса 30 октября. Он был заменен в первом тайме. В ходе обследования обнаружились проблемы игрока с сердцем. Он выбыл из состава «Барселоны».

Агуэро проводит первый сезон в составе сине-гранатовых. До этого он выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.

Футбол,Жерар Ромеро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители